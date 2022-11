Officiel: l'Espagne dévoile sa liste

Le champion du monde 2010 avait surpris à l'Euro et est maintenant observé par toute l'Europe.

Quelques surprises dans la liste, avec l'absence de David De Gea et Kepa aux cages.

Les Catalans Gavi, Pedri, Ansu Fati, Ferran Torres, Jordi Alba, Eric Garcia et Busquets sont de la partie, tout comme Marcos Llorente, Koke et Alvaro Morata pour l'Atletico Madrid. Le Real ne compte que deux noms avec Dani Carvajal et Marco Asensio.