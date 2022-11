Un ancien joueur de l'Antwerp prend la défense de Nainggolan : "Ceulemans, Gerets, Svilar...allaient fumer aux toilettes pendant la mi-temps"

Radja Nainggolan aura-t-il une autre chance à l'Antwerp ? Il ne sera certainement pas là contre le Club de Bruges, mais selon l'ex-joueur anversois Marc Van Der Linden, les plis devraient être aplanis pendant la pause de la Coupe du monde.

Van Der Linden a fait ses débuts avec l'Antwerp et a ensuite joué pour Anderlecht et le Beerschot. Il pense que cet Anvers a besoin de Radja. "Évidemment. Je suis un fan inconditionnel de Radja. Trop vieux ? Toby Alderweireld est de la même génération et il s'en sort bien", explique-t-il dans Gazet van Antwerpen.

Mais Nainggolan est dans le creux. "Et alors ? Je ne comprends pas qu'on t'envoie dans le noyau B parce que tu as fumé. Jan Ceulemans, Eric Gerets, Frans van Rooij, Ratko Svilar,... Ils avaient l'habitude de fumer des cigarettes dans les toilettes pendant la mi-temps. On ne se fait pas virer du noyau A pour ça, si ? Ils auraient pu l'utiliser ces dernières semaines, ne serait-ce qu'en tant que remplaçant. Il dégage toujours quelque chose de fort pour l'adversaire."