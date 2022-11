Serie A : victoire pour Empoli avec Koni De Winter de retour de blessure

Le jeune Belge a pu jouer quelques minutes en montant sur le terrain à la 85e minute.

Empoli s'est imposé vendredi soir lors de la réception de Cremonese pour le compte de la 15e journée de Serie A.

Une victoire importante pour les hommes de Paolo Zanetti dans la course au maintien et qui enfonce un peu plus leurs adversaires du jour dans la zone rouge.

Les buts de la rencontre ont été signés Cambiaghi et Parisi en seconde période.

Koni De Winter a brièvement participé à la fête puisqu'il est monté à la 85e minute de jeu pour Empoli et faisait donc son retour après deux matchs d'absence suite à une blessure.