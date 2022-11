Gaëtan Englebert après Visé-RFC Liège : "Nous méritons les trois points"

Le RFCL a remporté le derby liégeois contre Visé (1-0) ce samedi après-midi lors de la 13ème journée de Nationale 1. Une victoire qui permet aux Sang et Marine de prendre la tête du classement avec 30 points au compteur.

Le derby de ce samedi en Nationale 1 a tourné à l’avantage des Sang et Marine, qui ont évolué en supériorité numérique durant plus d’une demi-heure suite à l’exclusion de Jonathan Hendrickx. Un but de Jonathan D’Ostilio offre la victoire au matricule 4 qui prend sa revanche après deux défaites la saison dernière contre les Mosans. "Nous n'avions pas parlé de cela avant la rencontre car nous préparons chaque rencontre de la même manière. Il fallait juste être prêt à 15h, et mes joueurs l'ont été. De la première à la dernière minuté", a confié Gaëtan Englebert à l'issue de la rencontre. "Ils ont donné tout ce qu'ils avaient même si j'ai quelques déchets techniques, mais le terrain était assez rapide aujourd'hui. Nous avons fait un bon match et nous méritons les trois points", a souligné le T1 des Sang et Marine.

Le choc a tenu toutes ses promesses : de l'ambiance, de l'engagement et du spectacle. "La partie était un peu fermée en début de rencontre, mais les deux équipes livraient une bonne prestation. Ensuite, le ballon allait d'une partie du terrain à l'autre, puis ça s'est calmé. Quand nous sommes parvenus à mettre plus le pied sur le ballon et mieux jouer avec nos qualités, nous avons fait la différence sur les côtés et cela amène l'exclusion adverse qui est le tournant du match. Nous avons profité de la supériorité numérique pour ouvrir le score", a expliqué l'ancien Diable Rouge.

En fin de rencontre, Visé est passé à un chouïa de l'égalisation. Bonemme se retrouvait tout seul face à Debaty sur son bon pied, mais envoyait le ballon à côté. Le matricule 4 n'est pas parvenu à faire le break et ainsi tuer la rencontre. "Ce n'était pas évident car il y avait une équipe adverse qui a tout essayé et qui a utilisé les longs ballons. Des phases toujours dangereuses, et il y a eu un moment d'inattention qui aurait pu porter à conséquence, mais ce ne fut pas le cas. Le résultat est là", a conclu Englebert.