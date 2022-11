Officiel : Jesper Fredberg devient le CEO Sports d'Anderlecht

La nouvelle a été officialisée par le Sporting qui a donc trouvé le remplaçant de Peter Verbeke.

La rumeur courrait depuis plusieurs semaines mais c'est désormais officiel : Jesper Fredberg débarque au Sporting d'Anderlecht. Le Danois de 41 ans a signé comme CEO Sports qui "portera la responsabilité sportive finale au sein du club", comme l'indique le Sporting sur son site.

Fredberg arrive donc comme remplaçant de Peter Verbeke qui "sera absent du club pour raisons médicales pour encore un certain temps".

"C'est un immense honneur pour moi de prendre ce rôle au sein du club qui a décroché le plus de titres en Belgique. Je suis pleinement conscient des défis qui sont à relever, mais avec son riche passé, sa philosophie de football claire et son académie de jeunes de renommée mondiale, ce que ce club doit représenter est très clair pour moi. Je veux définir une stratégie sportive basée sur les valeurs et l'ADN de ce club, et également m'appuyer sur le travail qui a été accompli durant ces dernières années", a déclaré Fredberg sur le site d'Anderlecht.