Un ancien international italien raccroche les crampons

Domenico Criscito (35 ans) raccroche les crampons. L'ancien international italien (26 caps) était arrivé en juillet au Toronto FC et a décidé de mettre un terme à sa carrière, qui l'aura vu évoluer en Serie A (Genoa, Juventus) et surtout au Zenit St Pétersbourg de 2011 à 2018, y remportant ses seuls titres.

En sélection, Domenico Criscito a disputé la Coupe du Monde 2010 après une bonne saison au Genoa, mais manquera l'Euro 2012 en raison de son implication dans le cadre d'une affaire de matchs truqués.

NEWS | Toronto FC defender Domenico Criscito announced today that he will retire from professional soccer.#TFCLive | @mimmo_criscito4