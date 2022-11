Suspension de Lewandowski : le Barça réagit

Le buteur polonais a écopé d'une sanction de 3 matchs après son geste polémique contre Osasuna.

La presse Catalane trouve la sanction honteuse et parle même de scandale. Le club a de son côté décidé de faire appel. De plus, Robert Lewandwski ajoute qu'à aucun moment, il ne voulait manquer de respect à l'arbitre.

"Trois matches de suspension pour Lewandowski. C'est la sanction que le Comité des Compétitions a prononcé envers l'attaquant. plus précisément, c'est un match de suspension pour son expulsion et deux pour son geste face à l'arbitre" explique Sport. Le numéro 9 des Culés ratera donc les rencontres face à l'Espanyol, l'Atletico et le Betis, du moins si si la suspension n'est pas réduite.

Pour rappel, le Polonais avait fait un geste très explicite, laissant entendre que l'arbitre de la rencontre consommait de la cocaïne.