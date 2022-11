La Serbie déroule face à Bahreïn avant la Coupe du Monde

La Serbie, outsider intéressant pour la Coupe du Monde, a déroulé en amical contre Bahreïn.

Tandis que la Belgique peinait face à l'Egypte, la Serbie affrontait un plus modeste Bahreïn, avant de débuter sa Coupe du Monde le 24 novembre prochain face au grand favori brésilien. Et les équipiers d'Aleksandar Mitrovic ont déroulé : sans but de l'attaquant de Fulham, la Serbie l'a largement emporté (1-5) sur des buts de ses autres stars Tadic (x2) Vlahovic, Djuricic et Jovic.