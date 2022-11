José Gaya dévasté : "C'est très dur"

En raison d'une entorse de la cheville droite, le back gauche ne participera pas à la Coupe du monde.

José Gaya (27 ans, 18 sélections et 3 buts) aurait pu réintégrer le groupe espagnol pendant la compétition, mais le sélectionneur Luis Enrique n’a pas pris de risque et l’a remplacé par le Barcelonais Alejandro Balde.

Une décision difficile à encaisser pour le back gauche du FC Valence. "C'est très dur. Je suis triste, mais je suis fier d'avoir lutté pendant toutes ces années pour y être. Cela n'a pas été possible au final mais comme je leur ai dit, je leur souhaite le meilleur. (...) J'essaye encore d'assimiler ce sentiment. Finalement, cette décision a été prise et je suis sûr que le sélectionneur l'a fait pour le bien de l'équipe, comme il l'a dit. Je vais les encourager à la maison. Je suis sûr qu'ils feront un grand Mondial", a réagi l'international espagnol aux micros de la Cadena SER et de la Cadena COPE.