Rui Costa : "Je serais hypocrite si je disais que parmi les équipes auxquelles on pouvait s'attendre, le Club de Bruges était le plus difficile"

En huitième de finale de la Ligue des champions, le Club de Bruges affrontera Benfica. Un tirage intéressant pour les deux équipes.

Au Club de Bruges, on est satisfait sportivement d'avoir tiré Benfica en huitième de finale de la Ligue fes champions. Un sentiment partagé chez les Portugais.

Le directeur général de Benfica, Manuel Rui Costa, a clairement exprimé son opinion auprès de Sky Sport Italia en marge de l'événement Globe Soccer Awards à Dubaï. "Je serais hypocrite si je disais que parmi les équipes auxquelles on pouvait s'attendre, le Club de Bruges était le plus difficile, mais le fait est qu'ils ont réalisé une grande phase de groupe", a expliqué l'ancien milieu offensif. "Nous ne pouvons pas penser que parce que nous sommes une équipe avec un si grand nom - sans défaire Bruges évidemment - ce serait facile. Ce sera un match difficile, ils ont battu le FC Porto, à domicile (0-4), et cela devrait être un signal d'alarme pour nous. Mais nous avons nos ambitions. Nous avons atteint les quarts de finale [en 2021/22] dans une saison où, en interne, ça ne s'est pas bien passé. Nous avons joué contre Liverpool. Cette année, nous allons essayer d'aller plus loin."