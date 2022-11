Hervé Matthys va retrouver Anderlecht : "Un oeuf à peler avec eux"

Le Beerschot a gagné contre le Club NXT sur la plus petite des marges (1-0) ce samedi. Hervé Matthys a marqué l'unique but de ce duel. Il espère que son équipe pourra enfin mettre en place une belle série.

Matthys se rend compte que ce n'était pas un match facile. "Je dois dire que le Club de Bruges était venu ici Pour se battre et prendre des points", a déclaré Matthys à Het Laatste Nieuws. "Nous avons joué une bonne première mi-temps, mais après la pause, ils nous ont rendu la tâche assez difficile. Nous sommes descendus trop bas et nous ne voulions pas vraiment faire ça. Mais les trois points sont acquis et, au final, c'est le plus important."

Le week-end prochain, Beerschot joue contre RSCA Futures, la seule équipe U23 qui a battu le Beerschot. "Nous avons encore un œuf à peler avec eux. Nous sommes maintenant mieux préparés pour ce match. Nous avons analysé leurs forces et nous nous rendrons à Bruxelles en toute confiance. Si nous pouvons simplement apporter le jeu de ces dernières semaines, nous leur rendrons la tâche très difficile", conclut Matthys.

Beerschot est actuellement troisième au classement, à deux points des leaders SK Beveren et RWDM. Ces deux clubs ont fait match nul 1-1 samedi soir.