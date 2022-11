L'Australie veut "choquer le Monde"

Pour la première Coupe du Monde de cette génération, l'Australie veut créer la sensation.

Pour sa 6e phase finale de Coupe du Monde, l'Australie a été versée dans le groupe de la France, du Danemark et de la Tunisie. Un groupe difficile pour les Socceroos, qui veulent créer la sensation pour le premier Mondial de cette nouvelle génération

"Les Français sont des humains, comme nous. Évidemment, ils jouent à un haut niveau, mais on ne peut pas débuter le match en ayant trop de respect pour eux. Je n'ai peur de personne. On a l'opportunité de faire quelque chose de bien. C'est notre première Coupe du Monde, on a hâte de relever le défi. On veut choquer le Monde, on a le talent pour le faire" commente le défenseur Thomas Deng en préface de la rencontre face aux Bleus.