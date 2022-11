Marek Hamsik fait ses adieux à la sélection slovaque

L'ancien buteur du Napoli a joué la dernière rencontre de sa carrière avec la sélection nationale slovaque.

15 ans et 136 sélections plus tard, Marek Hamsik a fait ses adieux à la sélection slovaque ce dimanche soir à l'issu du match amical entre son pays et le Chili.

Le milieu de terrain de 35 ans avait fait ses débuts le 7 février 2007 face à la Pologne à l'époque où il jouait pour le Napoli (2007-2019). Pour son dernier match dimanche soir, Hamsik a reçu un standing ovation de la part du public à Bratislava.

Il a fondu en larmes au moment du coup de sifflet final marquant la fin d'une époque.