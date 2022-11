Rio Ferdinand réagit au départ de Ronaldo : "Un soulagement pour toutes les parties"

En plein Mondial, cette annonce de Manchester United a surpris.

Alors que le Mondial bat son plein, les réactions sont nombreuses concernant la décision de Manchester United de se séparer de Cristiano Ronaldo.

Selon Rio Ferdinand, le départ de Ronaldo est "un soulagement pour toutes les parties." L'ancien coéquipier du Portugais estime, en effet, qu'Erik ten Hag est également satisfait de cette décision.

Le retour du joueur de 37 ans à United ne s'est pas passé comme prévu, surtout cette saison sous les ordres de l'ancien mentor de l'Ajax. A bout, CR7 avait récemment critiqué son club et son manager dans une interview très médiatisée.

"Dans cette interview, il a laissé entendre qu'il était malheureux au club et qu'il voulait partir", poursuit Ferdinand au micro de la BBC. "J'espère qu'avec ce départ, l'agitation à Old Trafford appartiendra au passé. Le manager n'a plus à se soucier de gérer les frustrations de Ronaldo. Je pense que Ten Hag a également obtenu ce qu'il voulait."