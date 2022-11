Officiel : Manchester United et Cristiano Ronaldo, c'est fini !

Manchester United vient d'annoncer le départ de Cristiano Ronaldo, un petit peu plus d’une semaine après son interview explosive, dans laquelle il s’en est ouvertement pris l'entraîneur principal Erik ten Hag et au club mancunien.

"Cristiano Ronaldo va quitter Manchester United d'un commun accord, avec effet immédiat. Le club le remercie pour son immense contribution au cours de ses deux passages à Old Trafford, marquant 145 buts en 346 apparitions, et lui souhaite, ainsi qu'à sa famille, le meilleur pour le futur. Tout le monde à Manchester United reste concentré sur la poursuite des progrès de l'équipe sous la direction d'Erik ten Hag et sur le travail en commun pour obtenir des succès sur le terrain", peut-on lire dans le communiqué des Red Devils.

Cristiano Ronaldo retrouvera les terrains jeudi, pour l'entrée en lice du Portugal face à la Serbie (17h). Maintenant libre de tout contrat, il est encore difficile de dire de quoi sera fait l'avenir de CR7.

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.



The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC