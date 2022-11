Richarlison : en difficulté à Tottenham, fenomeno en sélection

L'attaquant présente des statistiques assez paradoxales.

L'ouverture du score pour débloquer le verrou serbe et une bicyclette pour assurer la caution spectacle d'un match de la Selecao qui en manquait pourtant jusque-là : Richarlison n'a pas attendu longtemps avant de prendre en main la production offensive du Brésil. Lors des derniers grands tournois, la sélection souffrait cruellement de l'absence d'un buteur attitré. Cela s'était marqué en 2018 mais peut-être plus encore en 2014 où le pauvre Fred avait été pris en grippe par toute une nation.

Encore muet avec Tottenham en Premier League

S'il faut voir un peu plus loin que le match d'ouverture pour affirmer que le problème est réglé, le Brésil semble au moins disposer de plus d'alternatives. Les observateurs de la Premier League auraient sans doute attendu un Gabriel Jesus au début de saison réussi avec Arsenal plutôt que Richarlison, qui peine encore à justifier les 50 millions d'euros déboursés par Tottenham cet été.

Deux buts face à la Serbie, c'est également deux buts de plus que son bilan en championnat jusqu'à présent (ses seuls buts de la saison ont été inscrit lors du match à Marseille en Ligue des Champions). Victime d'une blessure au mollet qui l'a écarté des terrains pendant un peu moins d'un mois (et qui avait semé le doute sur sa participation au Mondial), l'ancien joueur d'Everton n'a pas eu la tâche facile en débarquant dans une équipe où la rendement offensif repose sur Heung-Min Son et Harry Kane depuis des années.

© photonews

D'autant qu'il n'était pas le seul renfort. Profil apprécié d'Antonio Conte, Dejan Kukusevski était arrivé six mois plus tôt en délivrant tout de suite sa carte de visite (5 buts et 8 assists sur ses 18 matchs du second tour la saison passée). Avant l'arrivée cet été d'un Ivan Perisic au profil différent mais dont la relation avec Conte rajoute encore un peu de pression à l'heure de décrocher sa place dans le secteur offensif.

Monsieur buts avec le Brésil

En équipe nationale, avec une attaque riche de joueurs comme Neymar, Gabriel Jesus ou Vinicius qui surperforment tous, la concurrence n'en est pas moins grande. Mais les équlibres des statuts en club ne prévalent pas toujours. Solidement installé comme attaquant de pointe, Richarlison remercie Tite de sa confiance avec des buts. Beaucoup de buts. Sur les 7 dernières rencontres des Auriverde, le natif de Nova Venecia en a inscrit 9, en plus de 2 passes décisives. Le tout en n'hésitant pas à se déporter sur flanc pour aller provoquer et laisser Neymar s'infiltrer dans l'axe.

De quoi s'octroyer du crédit, peu importe sa forme en club. Auteur de 19 roses en 39 caps, ses chiffres sous la tunique nationale ressemblent étrangement à ceux d'un Michy Batshuayi pas toujours très régulier dans ses clucs successifs mais qui déçoit rarement quand il est appelé à jouer chez les Diables Rouges.

Cet états de forme changeant selon le maillot porté peut être mis en comparaison avec le bilan de ses comparses du compatiment offensif brésilien. Gabriel Jesus, avec qui il est souvent mis en concurrence, a beau enfiler les buts saison après saison en Premier League, ses statistiques renseignent une seule réalisation avec la sélection depuis juillet 2019 (lors d'un amical contre la Corée du Sud). Même rengaine pour un Vinicius qui a explosé avec le Real Madrid depuis de longs mois mais qui n'a toujours marqué qu'un petit but avec la Selecao.

Avec autant de talent et de potentiel offensifs, ces chiffres pourraient vite être amenés à changer. D'autant qu'avec la blessure de Neymar, le Brésil a besoin de quelqu'un qui comble l'absence de son joueur le plus précieux. De par sa forme acteulle, Richarlison pourrait rapidement reprendre le flambeau.