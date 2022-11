Un ex-Diable réagit à l'altercation entre Alderweireld et De Bruyne : "Ils ont tous les deux raison"

La scène a marqué la première mi-temps entre la Belgique et le Canada.

L'altercation entre Toby Alderweireld et Kevin De Bruyne a beaucoup faite parler, surtout au vu de la rencontre compliquée des Diables.

Elle a souvent été utilisée pour illustrer les diffucltés de l'équipe dans la rencontre, ou pour justifier un mauvais passage de l'équipe. Mais les deux joueurs ont minimisé la scène après le match.

Les réactions ont toutefois été très nombreuses : "Il s'agissait purement d'une différence de vision. De Bruyne voulait peut-être discuter avec Martinez d'une solution dans le jeu. Plus de jeu au sol, moins de longs ballons, quelque chose qu'il sait bien faire et auquel il est habitué à Manchester City. Puis Alderweireld arrive à ce moment et répond qu'il y a peut-être trop de risques. Car faire une mauvaise passe avec des Canadiens qui pressent aussi haut pourrait être fatal. C'est de ça qu'il s'agissait. Et au final ils ont tous les deux raison", a analysé l'ancien défenseur du Standard, du Lierse et de Charleroi dans Het Gazet van Antwerpen.