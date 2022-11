Sergio Busquets devrait quitter l'Europe à la fin de son contrat

Sergio Busquets arrivera en fin de contrat au FC Barcelone en juin prochain et ne devrait pas prolonger.

Actuellement en train de disputer son ultime Coupe du Monde avec l'Espagne, Sergio Busquets (34 ans) dispute peut-être aussi sa dernière saison en Europe. Selon les informations de la chaîne espagnole Cadena SER, Busquets, qui arrive en fin de contrat au FC Barcelone en juin prochain, pourrait en effet rejoindre la Major League Soccer.

Plus précisément l'Inter Miami. Le club de David Beckham veut frapper fort sur le marché des transferts et en plus de Lionel Messi, l'Inter a donc le champion du monde 2010 dans le viseur, et aurait même déjà conclu l'accord. A suivre...