Steve Mandanda brise un record chez les Bleus

Le gardien n'est pas au bout de sa carrière et impressionne par sa longévité.

Comme souvent, les équipes déjà qualifiés profite de ça pour faire tourner l'effectif. C'est le cas de Didier Deschamps qui a même changé son gardien. En effet, on ne retrouvera pas Hugo Lloris dans les cages mais bien Steve Mandanda.

Le Rennais bat donc un record puisqu'il devient le Bleu le plus vieux à commencer un match. A 37 ans et 247 jours, le portier a encore des beaux restes et est loin d'en avoir finit avec le football international.