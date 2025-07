🎥 Quand Vincent Kompany donne un conseil à Jérémy Doku : "T'as pas besoin de faire 15 dribbles"

Vincent Kompany a adressé un message à Jérémy Doku. Il lui a notamment évoqué de bons vieux souvenirs et lui a donné un précieux conseil.

Ce mercredi, Jérémy Doku a entamé une nouvelle aventure sur les réseaux sociaux. L'international belge a publié le premier épisode de sa série sur sa vie, diffusée sur YouTube.

Dans cette dernière, on peut apercevoir Vincent Kompany adresser un message au Diable Rouge. "Ce qui m’a marqué, Jérémy, c’est ta capacité à éliminer en un contre un, et surtout, cette envie constante de battre ton adversaire, de toujours chercher à aller de l’avant, à attaquer, à faire ce que les fans aiment. Ils viennent voir des joueurs créatifs et courageux, et toi, tu faisais déjà ça à 16 ans, depuis la première fois où je t’ai vu", explique le coach du Bayern.

"Quel souvenir avec Jérémy je garde encore ? Oui, je me souviens du confinement, au tout début de ta carrière," raconte l’ancien Diable Rouge. "Tu avais joué quelques matchs, mais ensuite il y a eu le COVID, et on était tous à la maison, à faire du sport devant nos écrans. Moi, j’étais dans une grande maison, parce que j’étais en fin de carrière, j’avais un grand jardin, mes enfants jouaient derrière. Et toi, tu étais dans ta petite chambre, presque pas de place à côté de ton lit pour faire les exercices."

Vincent Kompany s’amusait à charrier Jérémy Doku : "Et oui, parfois, quand je gagnais les exercices – parce qu’on se challengeait beaucoup – je pouvais te taquiner. Ça aussi, c’est toi : tu t’énerves quand on plaisante, et ça te motive, ça te pousse à y retourner. Mais oui, cette petite chambre, c’était toujours le même Jérémy, avec toujours cette envie de gagner."

Le conseil de Vincent Kompany à Jérémy Doku

L’ex-footballeur a également donné un conseil au joueur de Manchester City : "Arriver au second poteau pour marquer les buts faciles. T’as pas besoin de faire 15 dribbles ou quelque chose d’incroyable : sois au bon endroit, marque les buts simples, et les autres trucs spectaculaires viendront d’eux-mêmes."

Le Citizen a réagi à cette déclaration : "Ce que tu viens de dire, honnêtement, c’est ce que j’entends tout le temps. Quand on regarde mes buts, je ne marque presque jamais de buts 'faciles'. Mes buts viennent souvent après un dribble. Peut-être que j’aime quand c’est compliqué, je ne sais pas."