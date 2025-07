L' Antwerp se retire de la course pour un attaquant

Le Royal Antwerp FC a abandonné sa piste menant à Lassina Traoré. L'attaquant burkinabè du Shakhtar Donetsk semblait un temps en route pour la Bosuil, mais les négociations se sont interrompues et le transfert semble désormais écarté.

L’Antwerp était à la recherche d’un attaquant supplémentaire cet été pour concurrencer Vincent Janssen. Lassina Traoré, fort de son expérience à l’Ajax et au Shakhtar Donetsk, apparaissait comme un candidat idéal. Sa puissance physique et son flair devant le but avaient de quoi séduire le club anversois.

Selon Transferfeed, l’Antwerp aurait formulé une offre de 2,5 millions d’euros, alors que la valeur marchande de Lassina Traoré est estimée à environ 4 millions. Le Shakhtar Donetsk s’est montré inflexible sur le montant réclamé, et l’Antwerp n’a pas souhaité revoir son offre à la hausse. L’écart financier s’est avéré trop important.

Outre l’aspect financier, des considérations sportives ont également pesé. Ces dernières saisons, Lassina Traoré a été freiné par des blessures et des performances irrégulières. Le club anversois, en quête de garanties, semble désormais privilégier d’autres pistes.

Bien que Lassina Traoré lui-même était ouvert à un transfert en Belgique, le Shakhtar a maintenu ses exigences. L’entraîneur Arda Turan souhaite conserver son attaquant. L’Antwerp a donc décidé de mettre fin aux négociations.

Le club reste actif sur le marché des transferts et continue de chercher un renfort offensif. La priorité est donnée à un attaquant jeune, dynamique et complémentaire à Janssen. Lassina Traoré répondait à ces critères, mais le Great Old a désormais tourné la page.