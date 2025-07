La surprise du RWDM : le nouveau coach des Molenbeekois explique son arrivée étonnante

Le RWDM a récemment engagé Frédéric Frans en tant que son nouveau coach. Une arrivée surprenante car Frans semblait bien installé chez l'ambitieux Sporting Hasselt.

L'attente a été longue au RWDM. Après le licenciement surprise de Yannick Ferrera, le club molenbeekois n'a pas conservé Gueïda Fofana, arrivé pour le remplacer et qui n'est pas parvenu à décrocher la promotion en Jupiler Pro League.

À quelques semaines du début de la saison de Challenger Pro League, c'est finalement Frédéric Frans qui est arrivé au RWDM. Une annonce surprenante car Frans semblait fort lié au projet du Sporting Hasselt, club ambitieux de D1 VV dont l'un des propriétaires, Sam Kerkhofs, est un ami du nouveau coach de Molenbeek.

"Tout s'est passé très vite. Le club et moi-même avons été contactés par le RWDM et en 4 à 5 jours, tout était réglé", explique Frédéric Frans dans Het Belang Van Limburg. "Nous avions un projet fantastique à Hasselt, avec des présidents fantastiques. C'est un club qui a fait du chemin et que nous voulions continuer à faire progresser", reconnaît-il ensuite.

L'objectif du Sporting Hasselt est d'accéder dès que possible au football professionnel, mais Frans a vu une porte s'ouvrir et a décidé de s'y engouffrer. "Tout se passait très bien mais parfois, un train passe et il faut sauter dedans", estime l'ancien joueur du Beerschot.

"Il s'est passé la même chose quand le Sporting Hasselt m'a contacté alors que j'entraînais les jeunes du Beerschot", conclut Frans. L'objectif sera le même au RWDM qu'à Hasselt : décrocher la promotion. Mais cette fois, ce sera de la D1B vers la D1A...