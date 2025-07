Tjaronn Chery explique pourquoi il a quitté l'Antwerp après avoir séduit tout le monde

8

C'est une grosse perte pour l'Antwerp et pour le championnat de Belgique : Tjaronn Chery a quitté le Great Old et est retourné aux Pays-Bas.

Une saison et puis s'en va : Tjaronn Chery (37 ans) était l'une des excellentes surprises de la saison 2024-2025 en Jupiler Pro League, alors que son arrivée était entourée de scepticisme au vu de son âge. Chery s'est imposé comme le maître à jouer de l'Antwerp et l'un des meilleurs joueurs du championnat (45 matchs toutes compétitions confondues, 18 buts, 9 assists). Tjaronn Chery n'aura pourtant pas fait long feu. Lui qui a eu la bougeotte tout au long de sa carrière a privilégié un retour au NEC Nimègue, club où il a fait sensation en 2024 (18 matchs, 6 buts) juste avant d'arriver au Bosuil. Interviewé par Voetbal International, Chery a expliqué cette décision. "L'offre du NEC était une grande marque de confiance et de reconnaissance", déclare-t-il. "Ils étaient les seuls à me faire une offre de contrat pour trois ans, et je sais que c'est rare à 37 ans". Un autre club d'Eredivisie, Twente, était proche de s'offrir l'ex-Anversois. Mais comme le Matricule 1, le club d'Enschede proposait deux ans de contrat. "J'ai eu des discussions avec eux. J'ai tout pris en compte : les discussions avec ma famille, avec le coach, la direction. C'était aussi une question de feeling". L'Antwerp n'avait rien payé pour attirer Chery en provenance du Maccabi Haïfa, et est parvenu à en tirer un bénéfice (500.000 euros) à son départ pour le NEC Nimègue - un fait rare pour un joueur d'un tel âge. Mais nul doute qu'on le regrettera au Bosuil.