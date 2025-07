Racisme au Bosuil : Promise David visé, la Pro League annonce des sanctions renforcées

La mauvaise conduite reste malheureusement présente dans les stades belges. Cependant, la Pro League constate une amélioration : le nombre d'incidents a diminué de 10%. De nouvelles sanctions plus strictes devraient poursuivre cette tendance.

On l’a déjà vu bien trop souvent la saison dernière : des supporters qui se comportent de manière inacceptable dans les tribunes, et ce, de multiples façons. Malheureusement, la première journée de la saison 2025-2026 n’a pas échappé à la règle.

Lors du déplacement de l’Union Saint-Gilloise à l’Antwerp, l’attaquant canadien d'origine nigérianne Promise David a été victime d’insultes racistes au Bosuil. Un nouvel incident qui rappelle que le football belge n’est pas encore totalement à l’abri de ces dérives. Pourtant, la Pro League constate une amélioration : le nombre total d’incidents aurait diminué de 10 % par rapport à la saison 2023-2024.

"Au cours des trois dernières saisons, nous avons prononcé 678 interdictions de stade individuelles, représentant plus de 820 années cumulées d’exclusion", a déclaré Lorin Parys, CEO de la Pro League. Et d’annoncer que des sanctions plus strictes entreront en vigueur dès cette saison pour les auteurs de débordements.

Les acteurs pourront aussi être punis sportivement

Nouvelle mesure phare : les interdictions de stade pourront désormais être accompagnées de sanctions sportives, à condition que la personne concernée soit affiliée à la fédération belge (URBSFA). Cette mesure concerne donc les joueurs, les entraîneurs, et les arbitres.

"À partir de cette saison, la Pro League et l’URBSFA lieront les interdictions de stade à des sanctions sportives pour toute personne affiliée à la fédération. Grâce à cette approche, nous renforçons la responsabilité de chaque personne impliquée dans le football", peut-on lire sur le site officiel de la Pro League.

"En outre, grâce à une modification du Règlement d’Ordre Intérieur, les clubs peuvent dès cette saison, réclamer plus facilement auprès des supporters concernés les amendes imposées pour mauvaise conduite. Les clubs peuvent également facturer systématiquement des frais administratifs de plusieurs centaines d'euros lors du lancement d'une procédure d'interdiction de stade", écrit aussi le communiqué.