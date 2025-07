Officiel : un nouveau cadre de l'Union prolonge son contrat de trois saisons

Recrue discrète du dernier mercato estival, Ousseynou Niang s’est rapidement imposé dans l’équipe de l’Union. Arrivé de Riga contre 1,5 million d’euros, le flanc gauche a joué 39 matchs toutes compétitions confondues, pour deux buts et quatre passes décisives.

Membre important de l’effectif de Sébastien Pocognoli, il a largement contribué au sacre des Unionistes en championnat, ainsi qu’à leur beau parcours européen. En ce mercato estival, il est récompensé d’un nouveau contrat.

Le champion de Belgique l’a communiqué sur son site officiel : Ousseynou Niang a signé pour trois nouvelles saisons au Parc Duden, jusqu’en 2028, avec deux saisons supplémentaires en option.

"Quand Niang est dans les parages, la bonne humeur suit. C’est pour ça que nous sommes heureux qu’il reste un peu plus longtemps à l’Union", a écrit le club en légende de son post sur les réseaux sociaux.

Titulaire en Supercoupe de Belgique et lors de la première journée de championnat à l’Antwerp, le Sénégalais de 23 ans n’a pas encore quitté la pelouse en match officiel cette saison. Sur la pelouse du Bosuil, il a délivré la passe décisive pour l’égalisation de Raul Florucz.

When Niang’s around, good vibes will follow. That’s why we’re happy he’s staying at Union a little longer! 🤗 pic.twitter.com/lbfyuDQpRR