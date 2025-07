Josué Homawoo, un tard mature ambitieux : "Le Standard peut être un tremplin, mais je veux d'abord gagner ici"

Josué Homawoo est ce que l'on appelle un "tard mature". À bientôt 28 ans, le défenseur central s'apprête à vivre seulement sa troisième saison en tant que titulaire dans le monde professionnel... mais il rêve déjà de Coupe du monde et espère que le Standard pourra lui permettre d'y participer.

Alors qu’il fêtera son 28e anniversaire début novembre, Josué Homawoo va seulement entamer sa troisième saison en tant que titulaire dans le monde professionnel. Le défenseur central togolais a mis du temps avant de découvrir le haut niveau.

Passé de longues années par le FC Nantes durant sa formation, où il a notamment rencontré un certain Thomas Henry, Josué Homawoo — qui est aussi passé par Lorient et le Red Star (où il a su grappiller du temps de jeu sans pour autant rejoindre durablement le onze de base) — a dû attendre son arrivée au FC Dinamo Bucarest, en Roumanie, avant d’être considéré comme un titulaire régulier pendant deux saisons.

Mes entraîneurs m'ont toujours dit que ce n'était pas un problème de niveau ou de qualité"

"Ces deux saisons m’ont permis d’engranger de la confiance et de l’expérience, mais aussi de progresser. J’ai emmagasiné du métier que j’espère traduire ici en Belgique. Le championnat belge est assez regardé, assez physique", nous a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse de présentation, ce jeudi.

"Avec du recul, je pense que mon début de carrière a été entravé par quelques blessures. Ce n’était pas une question de niveau ou de qualité, tous mes entraîneurs me l’ont dit. Maintenant, tout se passe bien et j’ai gagné en maturité."

Sur le terrain, Josué Homawoo a dû apprendre à mettre sa gentillesse de côté

Solide dans les duels, Josué Homawoo est un défenseur qui aime se tenir près de son homme et gagner la bataille physique. Dans sa jeunesse, on lui a pourtant parfois reproché un côté trop gentil, trop humain.

"Plus tu grandis, plus tu apprends des choses. En tant que défenseur, il faut mettre de la voix, dynamiser les joueurs devant soi. En dehors du terrain, c’est vrai que je suis quelqu’un de plutôt tranquille", nous a répondu Josué Homawoo, qui espère se mettre suffisamment en lumière en Jupiler Pro League pour disputer la Coupe du monde 2026 si le Togo s’y qualifie.

S’il ne compte que trois sélections, il a joué 90 minutes lors des deux derniers matchs de l’équipe nationale, en mars. Un signe encourageant pour lui. "Le Standard peut être un bon tremplin et peut me permettre de me mettre en valeur, mais mon objectif est surtout de gagner le plus possible ici."