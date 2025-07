Officiel et confirmé : l'Union réalise le plus gros transfert sortant de son histoire, et peut encore rêver plus grand

Courtisé depuis de longues semaines, Franjo Ivanovic s'est grandement rapproché de Benfica ces derniers jours. C'est fait, l'attaquant croate devient le plus gros transfert sortant de l'histoire de l'Union.

Recruté l’été dernier en provenance de Rijeka contre quatre millions d’euros, Franjo Ivanovic a rapidement crevé l’écran en Belgique. En une saison et une Supercoupe — lors de laquelle il a été décisif malgré la défaite — il a inscrit 21 buts et délivré sept passes décisives en 47 matchs toutes compétitions confondues.

Grand absent du déplacement à l’Antwerp lors de la première journée de championnat, l’avant-centre de 21 ans était plus que jamais sur le départ. Après avoir eu des touches ici et là, c’est Benfica qui s’est montré le plus proche d’un accord.

Une tendance qui s’est confirmée ces derniers jours. Absent de l’entraînement depuis le début de la semaine, Franjo Ivanovic était en train de finaliser son arrivée au Portugal. L’Union, de son côté, réglait la plus grosse opération de son histoire.

Franjo Ivanovic quitte l'Union pour Benfica

L’information est désormais officielle : le serial buteur croate quitte le Parc Duden et rejoint les Aigles contre une indemnité de transfert avoisinant les 22,8 millions d’euros, plus cinq millions d'euros de bonus. L'Union recevra aussi 20 % de la plus-value sur le futur transfert de son ancien attaquant. Il dépasse ainsi Victor Boniface (22,6 M€) et Noah Sadiki (17 M€), parti cet été vers Sunderland.

Un nouveau départ majeur pour les Unionistes, déjà comblé par l’arrivée de Raul Florucz, buteur lors de son premier match à l’Antwerp. Kevin Rodriguez est encore là pour occuper la pointe de l’attaque, tout comme Promise David.

Franjo Ivanovic a signé un contrat jusqu'en 2030 avec Benfica. Il comprend une clause libératoire de... 100 millions d'euros. Cette clause sera réduite à 60 millions d'euros à compter du 1er juillet 2029.