Il veut se faire un prénom : Paolino Bertaccini, le frère d'Adriano, est en test en Belgique

Il n'y a pas qu'Adriano dans la famille Bertaccini. Paolino Bertaccini, frère du nouvel attaquant d'Anderlecht, est en test en D1 ACFF.

Voilà une semaine, nous vous parlions de Paolino Bertaccini (27 ans), le frère aîné d'Adriano, et de ses envies de retrouver un nouveau défi en Belgique. Ailier droit passé par les centres de formation du KRC Genk et du FC Bruges, Bertaccini est actuellement sans club après trois ans au FAC, club de la banlieue viennoise évoluant en D2 autrichienne.

Après avoir déjà porté les couleurs du Cercle de Bruges à 22 reprises en 2016-2017, le frère d'Adriano Bertaccini aimerait désormais revenir au pays. Comme nous l'expliquions, il a récemment passé des tests à l'Olympic Charleroi et aux Francs Borains, en Challenger Pro League.

Selon nos informations, Paolino Bertaccini est désormais en test au sein d'un autre club wallon, mais un échelon plus bas. Il tente en effet de convaincre Stockay (D1 ACFF) de ses qualités, et a gagné des points, puisqu'il a marqué le seul but de son équipe lors du partage face au RFC Seraing (1-1) en amical, ce mercredi.

L'idéal pour l'ancien ailier du FAC, qui était pro en D2 autrichienne (pour un bilan de 98 matchs, 12 buts et 17 assists), serait de signer dans un club de Pro League, mais il n'est pas exclu qu'il opte pour un projet intéressant en D1 ACFF, et Stockay semble donc être une option.

Alors que le transfert d'Adriano au RSC Anderlecht est conclu et devrait être officialisé ce vendredi, l'été s'annonce donc mouvementé pour la famille Bertaccini.