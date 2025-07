Un jeune talent de MLS en route vers la Pro League ? Son profil séduit

Anthony Charles Markanich Jr. est né dans l’Illinois, aux États-Unis, mais il possède également un passeport philippin. À 25 ans, ce latéral gauche est considéré comme un potentiel pilier futur de la sélection philippine.

Cette saison, il explose véritablement en MLS. Depuis le 4 mai, il a inscrit neuf buts et délivré trois passes décisives en dix-huit matchs, étant décisif toutes les cent minutes pour son équipe, le Minnesota United FC.

Cela lui vaut, selon Transfermarkt, une valeur marchande actuelle d’environ 700.000 euros. Toutefois, le montant réel d’un transfert pourrait être bien plus élevé s’il devait être vendu dès maintenant – ce qui ne semble toutefois pas à l’ordre du jour.

Son club, Minnesota, souhaite absolument le prolonger et a déjà entamé des discussions avec le joueur. Mais jusqu’à présent, aucun accord n’a été trouvé. Résultat : de nombreux prétendants se positionnent pour tenter de l’attirer.

🇺🇸 Sources: Minnesota United and wingback Anthony Markanich in talks over a new contract... but not close yet. Contract up at end of season.



➕ One Belgian club has already offered pre-contract for January. Multiple MLS clubs will be interested if he gets to free agency.



Club… pic.twitter.com/kKVPh1qRLG