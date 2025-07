Encore un coup d'arrêt pour le "nouveau Bertaccini" : une opération est nécessaire

Malines a annoncé une très mauvaise nouvelle ce jeudi. L'attaquant Keano Vanrafelghem doit subir une opération et sera absent pendant plusieurs mois.

Blessé aux muscles abdominaux depuis le mois de mai, Keano Vanrafelghem espérait retrouver les terrains plus rapidement. Début juillet, après un match amical face à La Louvière, l'entraîneur Fred Vanderbiest se voulait rassurant quant à l’état de santé de son jeune attaquant.

"Le seul joueur blessé est Keano Vanrafelghem, qui suit son propre programme de rééducation. Il devrait pouvoir réintégrer progressivement l’équipe d’ici deux semaines", indiquait-on alors avec optimisme.

Mais les nouvelles sont finalement bien moins encourageantes. Ce jeudi, Malines a annoncé que "Kiki" allait devoir subir une opération, sa blessure ne montrant pas les signes de progression espérés.

"La blessure de Kiki n’évolue pas suffisamment bien. Par conséquent, après concertation entre le joueur, le staff médical et le club, il a été décidé d’opter pour une intervention chirurgicale. Kiki sera absent des terrains pendant plusieurs mois après cette opération", a précisé le club malinois dans un communiqué.

Recruté en janvier 2025 en provenance du Patro Eisden Maasmechelen, Keano Vanrafelghem a disputé 11 matchs avec Malines, pour un but inscrit. Cette blessure représente un véritable coup d’arrêt pour le jeune joueur de 21 ans, qui espérait s’imposer cette saison dans l’effectif des Malinwa.

Kiki Vanrafelghem restait sur un bilan de huit buts et sept passes décisives en 22 matchs au Patro Eisden, et 19 buts en 32 matchs au Sporting Hasselt. Dans les divisions inférieures, il a suivi les traces d'un certain Adriano Bertaccini, mais ne parvient pas encore à confirmer en D1A.