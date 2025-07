🎥 De violentes bagarres ont éclaté entre supporters avant le coup d'envoi de Charleroi-Hammarby

Ce jeudi soir, le Sporting de Charleroi affrontera Hammarby au deuxième tour préliminaire retour de la Conference League. La tension monte à l'approche du coup d'envoi !

Malheureusement, ce sont des images qu'on n'aime pas avoir qui ont été partagées sur les réseaux sociaux... De violentes bagarres entre supporters carolos et suédois ont éclaté.

Un important dispositif de sécurité est présent pour contrôler les débordements. Près de 275 policiers sont sur place afin de gérer la situation.

Le Stade du Pays de Charleroi affichera complet ce soir. En plus des supporters des Zèbres, environ 1500 Suédois ont fait le déplacement.

La rencontre débutera à 20h00. Le stade se remplit petit à petit et l'ambiance est déjà de mise à seulement une heure du coup d'envoi. Cette rencontre est à suivre en direct commentée sur Walfoot.be.

31.07.2025, Charleroiūüáßūüá™ vs Hammarbyūüáłūüá™, ~100x ~150 , Good contact during 2 minutes, Hard fight, some injured both side, Police separed groups, click for more here: https://t.co/IV8t5Cb5Qw



