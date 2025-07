"J'ai voulu forcer mon départ" : déjà ciblé par le Standard en janvier, Josué Homawoo raconte son arrivée en Belgique

Nouveau défenseur central du Standard et sixième recrue estivale des Rouches, Josué Homawoo était déjà suivi par l'ancienne direction, en janvier. Il fera, samedi, ses grands débuts à Sclessin.

Le Standard a commencé sa saison 2025-2026 sur une bonne note et aura à cœur de remettre le couvert pour son retour à Sclessin, samedi, contre Dender. Deux jours avant cette rencontre, le club liégeois a présenté à la presse son nouveau défenseur central et sixième renfort estival, Josué Homawoo.

Arrivé librement en bord de Meuse en provenance du FC Dinamo Bucarest, l'international togolais de 27 ans était déjà en contact avec le club au mois de janvier, lorsqu'il avait aussi d'autres offres venues de Turquie. Il n'a toutefois pas trouvé d'accord avec Bucarest.

"Je n'ai pas parlé avec le coach (Ivan Leko), mais je savais que le club me voulait. Je me suis renseigné sur le Standard, sa situation et les détails, comme je le fais avec chaque club qui s'intéresse à moi. Mais Bucarest n'a pas voulu me laisser partir. J'ai essayé de forcer mon départ, mais ça n'a pas marché", nous a-t-il expliqué. "On a conclu que la meilleure chose était de terminer la saison, puis de voir la suite."

L'impact physique de Josué Homawoo doit soulager le Standard

La suite, c'était le retour du Standard à la porte de Josué Homawoo, international togolais depuis le mois de mars. Arrivé très jeune en France et passé par Nantes et Lyon dans sa jeunesse, il connaissait déjà très bien le club du bord de Meuse avant sa signature.

"En France, quand on parlait de la Belgique, c'était du Standard ou d'Anderlecht. Quand j'ai su que le Standard était intéressé, avec l'histoire du club et la ferveur des supporters, je n'ai pas hésité", nous a-t-il assuré, impatient de découvrir la ferveur de Sclessin.

Titulaire dès la préparation et lors de la première journée, à la RAAL, Josué Homawoo est un défenseur solide dans les duels, qui apprécie le contact avec son attaquant. "Je suis un défenseur avant tout. C'est important pour moi d'être bon dans les duels et d'être dur sur l'homme. Dans tout ce qui concerne l'aspect physique, je suis là."

"J'ai une bonne patte gauche aussi. J'essaye de faire en sorte que tout le monde à côté de moi joue mieux. Je préfère jouer dans une équipe où je peux être impliqué dans la construction du jeu, comme ici, mais je m'adapte à tout. Le plus important pour moi est de bien défendre, puis de faire progresser le jeu."