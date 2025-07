Six mois au Brésil... et un retour au bercail ? Francis Amuzu serait proche d'un départ du Gremio !

L'adaptation de Francis Amuzu au Gremio Porto Alegre ne s'est pas passée comme prévu. L'ailier arrivé en janvier du RSC Anderlecht serait déjà proche d'un départ.

C'était probablement l'un des transferts les plus étonnants du mercato de janvier dernier : Francis Amuzu (25 ans), qu'on citait sur le départ de façon régulière ces dernières années, quittait enfin le RSC Anderlecht... pour la D1 brésilienne. Direction le Gremio Porto Alegre, un club historique au Brésil, où il signait contre 1,2 million d'euros.

Mais 6 mois plus tard, le bilan est maigre. Amuzu n'a disputé que 19 matchs pour les Immortels, pour un but et une passe décisive seulement. Pire : son adaptation sur le plan personnel ne se passerait pas très bien, à en croire le suiveur du club, Jeremias Wernek. Amuzu n'aurait pas appris le portugais et aurait du mal à s'intégrer.

Les infrastructures et les mesures mises en place par le club n'auraient pas aidé Amuzu à s'adapter à son nouvel environnement, et le Belge a également été rattrapé par son historique de blessures : il a manqué plusieurs matchs pour des soucis musculaires et aurait été assez isolé pendant cette période.

Francis Amuzu de retour à Anderlecht ?

Bref : un départ semble se profiler, et le journal Bola VIP relaie les informations de plusieurs observateurs de Gremio et allant dans ce sens. L'un d'eux, Fabio Vargas, annonce que deux clubs se seraient renseignés. L'un d'eux est Al-Riyadh, club de la capitale d'Arabie Saoudite, qui ne compte pas de réelles stars dans ses rangs.

Mais de façon assez étonnante, Vargas affirme que... le RSC Anderlecht se serait aussi renseigné concernant un potentiel retour au bercail de Francis Amuzu. Au vu des renforts offensifs arrivés depuis le départ de "Ciske" (notamment Bertaccini, qui peut évoluer sur l'aile gauche), ce serait assez surprenant, mais pas impossible.

En effet, l'adaptation ne poserait aucun problème pour Amuzu, qui était l'un des rares ailiers à amener du danger avant son départ - et ne coûterait pas grand chose au Sporting. On doute cependant que le dossier soit étudié concrètement pour le moment à Neerpede... mais si Francis Amuzu, très apprécié au club, faisait un appel du pied à la direction, il ne serait certainement pas ignoré.