Un deuxième cas Jashari au Club de Bruges ? Joel Ordoñez n'était pas à l'entraînement

Joel Ordoñez est en partance. Le défenseur central du Club de Bruges est proche de l'Olympique Marseille mais intéresse d'autres clubs, et en attendant, il pourrait bien être indisponible pour les Gazelles.

Décidément, le mercato est agité du côté du Club de Bruges. Alors que Ardon Jashari est toujours absent du groupe brugeois (même s'il a fait son retour à l'entraînement), c'est désormais le cas Joel Ordoñez que Nicky Hayen et son staff vont devoir gérer.

On savait depuis longtemps que l'Équatorien allait être soumis à une cour assidue des plus grands clubs européens cet été, et le Club espère bien toucher le pactole pour ses services. Het Laatste Nieuws annonçait ce mercredi que l'Olympique de Marseille était en pole position ; Bruges, de son côté, espère bien plus de 30 millions pour son défenseur central.

La première offre marseillaise (d'environ 30 millions) a donc été rejetée par Bruges, mais les négociations continuent. Entre temps, d'autres clubs se sont mêlés aux discussions : Chelsea, notamment, ainsi que d'autres clubs de Premier League. Al-Hilal, club saoudien, serait aussi sur le coup.

Et en attendant, il est possible que Hayen ne puisse pas faire appel à Joel Ordoñez. Het Laatste Nieuws annonce en effet que le défenseur équatorien était absent de l'entraînement ce jeudi, à la veille du déplacement brugeois à Malines.

Officiellement, les ischio-jambiers d'Ordoñez le feraient souffrir, mais la presse néerlandophone sous-entend clairement que les envies d'ailleurs du Brugeois seraient pour quelque chose dans cet absentéisme.