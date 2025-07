"Il ne faut pas faire les malins" : Besnik Hasi constate un changement à Anderlecht

Anderlecht devra valider sa qualification ce soir sur le terrain de Häcken pour accéder au troisième tour préliminaire de l'Europa League. Après la victoire 1-0 à l'aller et le large succès 5-2 face à Westerlo, la confiance est au rendez-vous. Besnik Hasi a pris la parole.

Anderlecht fait face à un défi de taille. Sur le terrain de Häcken, les Mauves doivent valider leur billet pour le troisième tour préliminaire de l’Europa League. Le match aller, disputé au Lotto Park, s’est soldé par une victoire 1-0.

Quelques jours plus tard, Anderlecht s’est imposé 5-2 face à Westerlo. Les progrès par rapport à la saison dernière sont évidents, avec une attention particulière portée sur la combativité.

"Nous avons clairement beaucoup de jeunes qui veulent prouver leur valeur. Même à l’entraînement, on sent qu’une nouvelle dynamique est en place. Tous les profils que nous avons recrutés jusqu’ici apportent davantage de grinta et d’intensité", a expliqué l’entraîneur Besnik Hasi dans des propos relayés par HLN.

"Contre Westerlo, on a vu que l’équipe a eu un petit moment de flottement après le 2-2. Mais ensuite… Ils ont continué. Ils étaient à la recherche d’un nouveau momentum et ils l’ont trouvé. On est en train de grandir en tant qu’équipe. Mais il ne faut pas faire les malins, l’objectif est clair : la qualification ", a-t-il poursuivi.

"Est-ce déjà le match de l’année ? Jusqu’à fin août, ils le seront tous. On a investi dans notre noyau. Donc... notre ambition, c’est d’aller en Europa League – ce qu’il y a de plus haut pour nous. On veut confirmer ce qu’on a montré ces dernières semaines", a conclu l’entraîneur.