Sensation de ce début de saison, Nilson Angulo a de grandes ambitions pour Anderlecht

Nilson Angulo a marqué le premier match de championnat du RSC Anderlecht de son empreinte. L'Équatorien a inscrit un superbe but, après lequel il s'est confié aux canaux officiels du club.

Est-ce la saison de l'explosion pour Nilson Angulo ? L'ailier équatorien de 22 ans était cité sur le départ avant que le mercato s'ouvre, des clubs espagnols s'intéressant à lui, mais le Sporting d'Anderlecht n'a jamais vraiment ouvert la porte. Besnik Hasi comptait sur lui.

Et Angulo lui a bien rendu sa confiance : titularisé contre Westerlo, l'Equatorien a réalisé son premier match référence, ponctué d'un superbe but. Il lui faudra désormais enchaîner pour confirmer ces belles dispositions. Interviewé pour les canaux officiels du RSCA, il a fait part de ses grandes ambitions.

Nilson Angulo rappelle notamment qu'il a eu besoin de temps pour s'adapter à la vie en Europe. "J'ai beaucoup appris, notamment à vivre seul et à rester fort mentalement. Je suis souvent seul ici et cela forge une grande force mentale pour l'avenir", estime-t-il.

"J'aimerais dire aux enfants chez moi qu'il faut se battre pour ses rêves. Que malgré les circonstances, il ne faut pas emprunter une mauvaise voie", déclare également Angulo, qui précise que "Dieu et la famille" sont les choses les plus importantes pour lui.

Concernant ses ambitions en club et en sélection, Nilson Angulo n'en manque pas : "Mon rêve, c'est de remporter la Coupe du Monde avec l'Equateur. Et mon plus grand rêve à Anderlecht est de m'imposer comme titulaire, et d'y gagner un titre, voire deux".