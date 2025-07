Un jackpot inattendu ? Anderlecht aurait reçu une belle offre pour l'un de ses surnuméraires

Anderlecht a pour le moment surtout acheté, et va désormais devoir vendre. L'un des joueurs sur une voie de garage, Majeed Ashimeru, pourrait rapporter une somme bienvenue.

Après l'arrivée (bientôt officielle) d'Adriano Bertaccini, le RSC Anderlecht aura dépensé plus de 16 millions d'euros cet été pour renforcer son noyau. La seule vente jusqu'à présent a été la levée de l'option d'achat de Louis Patris par Saint-Trond (pour 1,75 million d'euros).

Une chose est donc sûre : dans les semaines à venir, Olivier Renard va dégraisser et vendre, qu'il s'agisse de surnuméraires ou de joueurs à la valeur marchande élevée. Parmi les surnuméraires écartés du noyau A par Besnik Hasi, on retrouve Majeed Ashimeru (27 ans).

Ashimeru chez Blessin ?

Le Ghanéen n'a plus d'avenir à Anderlecht, et a encore deux ans de contrat. Il est estimé à 1,5 million d'euros par Transfermarkt, mais pourrait rapporter plus gros. En effet, selon Ghana Soccernet, Sankt Pauli aurait émis une offre d'environ 3 millions d'euros pour Ashimeru.

Un contrat de 5 ans attendrait Majeed Ashimeru au sein du club de Bundesliga, qui a terminé 14e du championnat la saison passée sous la houlette... d'Alexander Blessin, l'ancien entraîneur de l'Union Saint-Gilloise.

Blessin connaît donc bien les qualités d'Ashimeru, même si le Ghanéen n'a eu que peu de temps de jeu au RSCA ces dernières saisons, notamment en raison de blessures récurrentes. Toujours assez apprécié du public et offrant un dynamisme qui faisait parfois défaut à l'équipe, Ashimeru a disputé 129 matchs pour Anderlecht.