Frenkie de Jong: "J'ai été mauvais aujourd'hui"

Le milieu de terrain néerlandais revient sans concession sur sa prestation en huitième de finale du Mondial contre les Etats-Unis.

Les Néerlandais sont les premiers qualifiés pour les quarts de finale du Mondial 2022. Grâce à un joli but collectif ponctué par Memphis Depay et à une frappe en un temps de Memphis Depay, les Pays-Bas ont dompté les USA dans le premier huitième de finale du Mondial 2022.

Mais tout n'était pas parfait dans le jeu néerlandais et Frenkie de Jong est le premier à la souligner, dans n entretien accordé à Voetbal International. "Avec la balle on peut faire mieux et je trouve que j'ai été mauvais", estime le médian de Barça.

Les sensations n'étaient tout simplement pas bonnes pour Frenkie de Jong, mais la confiance est de mise avant le quart de finale des Pays-Bas, prévu vendredi, contre le vainqueur d'Argentine-Australie. "J'étais un peu à plat aujourd'hui, je n'avais aucune puissance dans les jambes. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais ça n'a pas d'importance. On a six jours avant le prochain match, ça devrait suffire."