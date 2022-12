Hugo Lloris avant sa 142e cap record: "Ce n'est pas rien..."

Contre la Pologne, le gardien et capitaine de l'équipe de France reviendra à hauteur de Lilian Thuram, joueur le plus capé de l'histoire des Bleus.

142 caps: c'est le record qu'est sur le point d'égaler Hugo Lloris en équipe de France. Après avoir disputé son 141e match en Bleu contre le Danemark et avoir laissé sa place à Steve Mandanda contre la Tunisie, le gardien de Tottenham retrouvera sa place entre les perches en huitième de finale et reviendra à hauteur de Lilian Thuram.

"142 caps, ce n'est pas rien", a estimé Hugo Lloris en conférence de presse. "Mais à la veille d'un huitième de finale, c'est secondaire. C’est quelque chose que j’apprécierai à sa juste valeur après le tournoi." Car avant d'apprécier son record, Hugo Lloris veut surtout aller le plus loin possible dans ce Mondial et ça passera d'abord par une qualification contre la Pologne ce dimanche...