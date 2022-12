L'agent de Roberto Martinez blâme la Fédération belge après son départ : "Ils ont envoyé le signal que quelque chose n'allait pas"

Depuis l'élimination, Jesse Preter enchaîne les déclarations défendant son client et ami Roberto Martinez. La Fédération belge de football prend cher, une nouvelle fois.

Récemment, Jesse De Preter avait déclaré que Roberto Martinez avait sorti la Fédération belge de football de la préhistoire pour la faire entrer dans le 21e siècle. La Fédération se serait également montrée, selon lui, "irrespectueuse" dans son comportement lors des discussions autour d'une prolongation de l'Espagnol à la tête des Diables.

Au micro de Sporza, De Preter n'a une nouvelle fois pas mâché ses mots. "Si vous allez à un tournoi et que vous proclamez que vous voulez prolonger le contrat de l'entraîneur, mais que vous ne le faites pas à la fin...Vous envoyez alors un signal indiquant que quelque chose ne va pas", a-t-il débuté.

Roberto Martinez était le meilleur entraîneur de l'histoire du football belge

"Je blâme la fédération. Pour (se mettre d'accord sur) une prolongation, il faut que la volonté vienne des deux parties. C'est en gérant la Fédération de cette manière que de telles incompréhensions arrivent", poursuit De Preter, qui affirme qu'un sélectionneur tel que Marinez "se respecte". "Après les six dernières années, il pensait avoir une collaboration plus étroite avec les dirigeants."

Roberto Martinez a finalement décidé de remettre sa démission, chose dont De Preter était au courant bien avant l'annonce. Si l'image et la réputation de son client est écorchée suite aux mauvais résultats, le plus grand perdant reste selon lui le football belge. "Certaines personnes sont heureuses maintenant, mais cela montre un manque de connaissances. Roberto était le meilleur entraîneur de l'histoire du football belge. En équipe nationale, une innovation devait se produire et des résultats devaient être obtenus. Mais comment est-ce possible avec quelqu'un dont le contrat est sur le point d'expirer ? Il faut d'abord prolonger son contrat. C'est une énorme perte pour le football belge."