Lionel Scaloni : "Affronter Louis van Gaal est une fierté"

Victorieuse contre l'Australie (2-1) samedi, l'Argentine jouera contre les Pays-Bas en quarts de finale de la Coupe du monde 2022.

Le sélectionneur argentin Lionel Scaloni a fait part de sa fierté d'affronter son homologue néerlandais Louis van Gaal.

"Maintenant, on va retrouver un adversaire difficile et on espère faire bien. Affronter Louis van Gaal est une fierté. Je jouais à La Corogne quand il entraînait le Barça, c'est une sommité. On sait tout ce qu'il a fait pour le football. Ce sont les plaisirs que te donne le foot. C'est une équipe qui a les idées très claires, qui a des points forts mais aussi des points faibles, dont on essaiera de profiter. Ça sera un très beau match entre deux sélections historiques. Malheureusement, une d'entre elles devra partir", a déclaré le technicien de l'Albiceleste.