Brian Riemer : "Faire grandir et progresser les jeunes talents a toujours été mon style"

Le nouvel entraîneur du Sporting d'Anderlecht livrait sa première conférence de presse, ce jeudi.

Présenté à la presse pour la première fois, Brian Riemer est un entraîneur qui travaille avec les jeunes joueurs depuis le début de sa carrière. "Les voir grandir et progresser, c'est ça mon style. Le projet était attractif. J'ai senti l'opportunité de créer de belles choses et d'obtenir des bons résultats avec cette équipe. C'est pour ça que j'ai décidé d'accepter ce projet. L'opportunité de venir dans un grand club, avec des supporters géniaux, et de pouvoir travailler avec une équipe jeune et talentueuse, c'était la combinaison parfaite pour moi."

Entraîneur principal pour la première fois de sa carrière, le Danois de 44 ans n'a pas peur de cette situation. "Même lorsque j'étais adjoint, à Copenhague ou à Brentford, j'ai toujours travaillé en étroite collaboration avec l'entraîneur principal. On va essayer de faire en sorte que le groupe soit prêt pour le style de jeu que l'on veut adopter. Cela va être une transition pour ces jeunes, mais je suis convaincu qu'ils ont le talent pour la réussir. J'ai toujours suivi et connu Anderlecht. C'est une équipe qui a l'habitude de performer, en Belgique comme en Europe. Anderlecht a toujours été un grand club à mes yeux."

En Belgique pour la première fois, Brian Riemer est séduit par la culture footballistique de notre pays. "Que ça soit dans le championnat de Belgique comme en équipe nationale, d'ailleurs. J'ai vu de nombreux joueurs passer par la Jupiler Pro League avant d'exploser en Premier League. Ce que je connais de la Belgique, en dehors du football ? Je sais qu'il y a trois langues, mais je ne les connais pas encore. Je préfère commencer par apprendre à mon équipe à bien jouer au football avant d'apprendre les langues du pays" plaisante le nouvel entraîneur du Sporting.