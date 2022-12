Vincent Kompany revient sur l'échec des Diables Rouges : "Une équipe en fin de cycle"

Le coach de Burnley a livré ses impressions sur la décevante Coupe du monde des ses anciens coéquipiers en équipe nationale.

A Burnley, Vincent Kompany fait déjà l'unanimité. Arrivé en provenance d'Anderlecht, il n'a pas connu que des débuts faciles à la tête des Clarets, mais est maintenant leader de Championship.

Ce qui ne l'empêche pas d'avoir regardé avec intérêt les prestations des Diables à la Coupe du monde, lui qui était consultant pour la BBC au Qatar. "La Belgique est en fin de cycle et n'a pas le même vivier de talents que l'Angleterre et la France", a regretté Kompany en conférence de presse. "La Coupe du monde s'annonçait difficile pour les Belges. Maintenant, l'important est de ne pas trop s'enfoncer et de recommencer à construire."

Kompany, ancien capitaine des Diables, a forcément été questionné sur les chances de le voir prendre les rênes de l'équipe nationale. Une question à laquelle il s'est réservé de répondre. "J'ai réfléchi à la manière dont j'allais répondre à ces questions. Et c'est tout simplement de ne pas y répondre."