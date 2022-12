Le Racing Genk bat un club de Liga avec un doublé d'Onuachu

Belle performance genkoise en préparation, face aux Espagnols d'Elche.

Le Racing Genk est actuellement en train de terminer son stage à Benidorm, et y affrontait Elche, pensionnaire de LaLiga. Les leaders du championnat belge ont été menés au score à deux reprises, d'abord après 10 minutes sur un but d'Ezequiel Ponce. Angelo Preciado, revenu du Mondial, égalisait quelques minutes plus tard. En seconde période, Elche reprenait l'avantage via Pere Milla.

Mais dans le dernier quart d'heure, Paul Onuachu sortait de sa boîte : l'attaquant nigérian s'offrait un doublé, et donnait la victoire à Genk (2-3). Le dernier match du Racing Genk dans cette préparation se tiendra mardi, face au FC Metz.