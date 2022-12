Luis Enrique souhaite faire un break

Libre de tout contrat depuis son départ de la Roja, le technicien espagnol a fait savoir qu'il allait attendre une saison avant de reprendre les rênes d'une équipe.

Quelques jours après avoir appris que son contrat avec la Fédération espagnole de Football n'était pas prolongé, Luis Enrique a évoqué son départ de la Roja et a confié qu'il avait refusé une prolongation qui lui avait été proposée à la fin de l'Euro 2021. "J'ai répondu que la meilleure chose était d'abord d'attendre la Coupe du monde, ça avait plus de sens. Autrement, ils te reconduisent avant un gros évènement, mais si ça se passe mal, ils doivent te verser une indemnité. Je préfère que ça se passe comme ça. S'il n'y a plus de confiance et que je ne suis plus considéré comme la bonne personne, je suis heureux de partir", a expliqué le technicien espagnol.

Désormais libre, l'ancien coach du Barça se donne du temps avant de rebondir.​ "Je vais probablement attendre une saison."