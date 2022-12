Radja Nainggolan sur un ancien coéquipier à la Roma : "Il m'a demandé de rejoindre son club"

Radja Nainggolan a confié une histoire plutôt croustillante sur son ancien coéquipier, Daniele De Rossi.

Lors d'un long live Instagram avec la chaîne Romanist Tradition, Nainggolan est revenu sur son passé à l'AS Rome et sur son lien avec Daniele De Rossi, aujourd'hui entraîneur du SPAL, club de deuxième division italienne.

"Nous nous parlons souvent, nous sommes restés proches. En plaisantant, il m'a demandé de venir dans son club et de lui donner un coup de main", a déclaré Nainggolan. L'avenir de Nainggolan, suspendu par l'Antwerp, est toujours incertain et ne devrait pas tout de suite s'écrire à nouveau en Italie. Bien qu'un retour dans le pays qui l'a vu exploser reste une option et que ce dernier est souvent évoqué par la presse transalpine.

"Tout ce qu'il fait est à la manière d'un Romain", dit encore Nainggolan à propos de De Rossi. "Il m'a souvent aidé sur le terrain et j'ai toujours essayé de faire ce qu'il me demandait".