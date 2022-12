Le Sporting de Charleroi se fait écraser en Champagne

Pour son deuxième match amical de la trêve après une courte défaite contre Besiktas (2-1), le Sporting de Charleroi a pris l'eau au Stade de Reims ce vendredi après-midi (3-0). La rencontre match s'est tenue en deux périodes de soixante minutes au stade Auguste Delaune.

Charleroi s'est incliné logiquement contre le Stade de Reims ce vendredi après-midi. Les locaux ouvraient le score sur un penalty de Balogun (37e). Les Zèbres réagissaient, mais le tir de Badji était sauvé par Foket (51e). Reims faisait le break à l'heure de jeu via Adeline (60e). Zeneli enfonçait ensuite le clou d’une frappe à l’entrée du rectangle (75e).

Après un stage réussi en Espagne, les Rémois et Will Still poursuivent ainsi avec sérénité leur préparation pour la seconde partie de saison. Felice Mazzù et les Carolos devront afficher un meilleur visage lors de la reprise du championnat le lundi 26 décembre contre Anderlecht.

Stade de Reims (première heure) : Diouf, De Smet, Agbadou, Keita, Foket, Munetsi, Lopy, Koeberlé, Doumbia (Adeline, 23e), Van Bergen, Balogun

Stade de Reims (deuxième heure) : Pentz, Flips, Busi (Keita, 105e), Abdelhamid, Locko, Matusiwa, Cajuste (Diakité, 105e), Guitane, Adeline (Koeberlé, 105e), Zeneli

Charleroi (première heure) : Koffi, Bager, Marcq, Boukamir, Nkuba, Zorgane, Ilaimaharitra, Kayembe (87e Nkuba), Mbenza, Gholizadeh, Badji

Charleroi (deuxième heure) : Patron, Wasinski, Andreou, Bessilé, Tchatchoua, Morioka, Heymans, Kayembe, Hosseinzadeh, Descotte, Benbouali