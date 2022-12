Vital Borkelmans : "Genk mériterait le titre, mais Bruges sera à nouveau beaucoup trop fort"

Le Club de Bruges est actuellement quatrième de la Jupiler Pro League, à 13 points du leader le Racing Genk.

Le Club de Bruges parviendra-t-il à se qualifier pour les playoffs et pourra-t-il défendre et reconquérir son titre ? C'est une question à laquelle nous aurons la réponse dans les mois à venir.

Vital Borkelmans voit déjà les choses s'arranger pour les Gazelles. "Ils y arriveront bientôt grâce à la réduction de moitié des points dans les playoffs. Treize points, c'est beaucoup, bien sûr, mais la saison dernière, l'écart avec l'Union était de 12 points à un moment donné et ils se sont rattrapés en playoffs aussi", a-t-il déclaré au Krant van West-Vlaanderen.

Bien que cette quatrième place soit une source d'inquiétude pour le moment. "D'accord, le Club n'est que quatrième avec à peine trois points d'avance sur la Gantoise, mais le Club va sûrement se qualifier pour les Playoffs 1."

Il y a des avantages à tirer de la pause de la Coupe du monde. "Leurs internationaux n'ont pratiquement pas joué, voire pas du tout, au Qatar, donc ils sont aussi en forme. Les joueurs doivent afficher la mentalité du début de la saison. Ils sont également payés pour cela."

Bien que Borkelmans trouverait triste que le leader actuel ne soit pas champion. " Genk mériterait ce titre : une équipe forte et mature, un bon entraîneur... Mais le Club, encore plus qualitatif que la saison dernière, sera encore trop fort. Mais je suis sûr que l'Union et l'Antwerp seront également toujours en course pour le titre."