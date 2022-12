Bilal El Khannouss a battu un record : "Mais on est déçus"

Titulaire face à la Croatie, Bilal El Khannouss a, à 18 ans, battu un record: il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire des Lions de l'Atlas en Coupe du Monde. Lors des hymnes, El Khannouss a été vu chanter l'hymne marocain à tue-tête, vivant visiblement un grand moment de fierté. Mais en compétiteur, le joueur de Genk regrettait la défaite : "Nous avons fait une grande compétition et nous pouvons en être fiers, mais nous voulions la troisième place", regrette-t-il après la rencontre.

"Le coach nous avait dit d'oublier la fatigue, que c'était dans les têtes. Mais des petits détails ont fait la différence, on est déçus", conclut El Khannouss.

Bilal El Khannous 🎙️ : "We have done a good tournament, we wanted to get the third place, the coach told us that there's no tiredness and it's all about mental capacity , small details changed the game and we're disappointed 😞" pic.twitter.com/0MYoiTvp1z