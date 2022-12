Notre équipe-type du Mondial : le Maroc, la France et l'Argentine à l'honneur

La Coupe du Monde 2022 est terminée : place aux bilans, individuels et collectifs. Ce qui signifie : notre équipe-type de la compétition !

Gardien de but

Les singeries d'Emiliano Martinez en finale ont failli voler la vedette à tous les autres portiers du Mondial - et il faut reconnaître que le gardien argentin a fait une finale de haut vol. Mais sur l'ensemble de la compétition, c'est bien la révélation Dominik Livakovic qui mérite son titre. Le gardien de but du Dinamo Zagreb a tout arrêté face au Brésil, écoeurant Neymar et ses équipiers ; un tour plus tôt, il avait stoppé pas moins de trois envois aux tirs au but face au Japon. Et alors qu'il est de bon ton d'oublier les prestations en poules au moment des trophées, souvenons-nous que Livakovic y avait déjà brillé.

© photonews

Défenseurs

Ce n'est pas souvent le cas, mais 2022 aura été la Coupe du Monde des défenseurs. Difficile de ne pas penser à Josko Gvardiol, absolument impérial...presque de bout en bout : il n'aura été mis en boîte que par un certain Lionel Messi. L'avenir lui appartient. Le capitaine du Maroc Romain Saïss, s'il a été gêné par quelques douleurs au fil du tournoi, a été le roc des Lions de l'Atlas et sa présence sur la pelouse a toujours été synonyme d'un Maroc impassable. Enfin, et même si Nicolas Otamendi ou Harry Maguire méritent une mention, Dayot Upamecano, à la faveur notamment d'une finale XXL, complète le trio défensif.

Milieu de terrain

On opte pour un milieu très chargé, avec un Sofyan Amrabat vrai moteur de cette équipe du Maroc si surprenante. Luka Modric a peut-être été encore meilleur qu'en 2018, même dans la défaite en demi-finale contre l'Argentine. On ne peut pas ne pas mettre Rodrigo De Paul : si Enzo Fernandez était l'artiste, De Paul était le roquet, le chien de garde, celui qui a mangé la France en finale et sonné la révolte dans chaque situation difficile lors du parcours argentin. Le dernier milieu de terrain est éliminé en quart de finale, et c'est le seul dans ce onze : Jude Bellingham a été l'un des joueurs-frisson de ce Mondial, et représente le futur du football anglais.

© photonews

Attaquants

Deux noms sont évidemment tout trouvés : Lionel Messi, roi du monde, sacré meilleur joueur du tournoi, enfin champion et celui que beaucoup voient comme son successeur sur le trône, à savoir Kylian Mbappé. Deux finales de Coupe du Monde à 23 ans, dont une remportée et un triplé dans celle qu'il perd : on ne réalise pas encore ce que réalise "Kyk's". Même si son tournoi a failli être gâché par des quarts et demis très compliqués. Enfin, Antoine Griezmann doit être mis à l'honneur pour sa Coupe du Monde de patron, supérieure si on nous demande notre avis à celle de Kylian Mbappé...jusqu'à cette finale où il se troue. Insuffisant pour ne pas le laisser dans le onze-type !